Онколог Андрей Павленко ушел из жизни

Российский онколог Андрей Павленко проиграл схватку с раком. О смерти специалиста сообщила его супруга Анна в Facebook 5 января. Как следует из сообщения, он ушел из жизни в 8.20 по московскому времени.

Стоит отметить, что 1 января Павленко опубликовал прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в успешное лечение. У него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии в марте 2018 года.

Руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, узнав о своей болезни, дал старт проекту «Жизнь человека». В нем он рассказывал о своей жизни и лечении. Более того, Павленко продолжал работать. Последние дни жизни он провел с женой и двумя детьми.