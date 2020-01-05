Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около трех тысяч особо опасных преступников числятся в базе Интерпола за криминал в России

Около трех тысяч особо опасных преступников числятся в базе Интерпола за криминал в России

 Онколог Андрей Павленко ушел из жизни

Онколог Андрей Павленко ушел из жизни
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

 Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Тегеран уверен, что Вашингтону не хватит смелости ударить по 52 объектам в Иране

Тегеран уверен, что Вашингтону не хватит смелости ударить по 52 объектам в Иране

 Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины
Около трех тысяч особо опасных преступников числятся в базе Интерпола за криминал в России

Около трех тысяч особо опасных преступников числятся в базе Интерпола за криминал в России

 Онколог Андрей Павленко ушел из жизни

Онколог Андрей Павленко ушел из жизни
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

 Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Тегеран уверен, что Вашингтону не хватит смелости ударить по 52 объектам в Иране

Тегеран уверен, что Вашингтону не хватит смелости ударить по 52 объектам в Иране

 Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины
11:31   5 Января 2020
Россия

Онколог Андрей Павленко ушел из жизни

Онколог Андрей Павленко ушел из жизни

Российский онколог Андрей Павленко проиграл схватку с раком. О смерти специалиста сообщила его супруга Анна в Facebook 5 января. Как следует из сообщения, он ушел из жизни в 8.20 по московскому времени.

Стоит отметить, что 1 января Павленко опубликовал прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в успешное лечение. У него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии в марте 2018 года.

Руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, узнав о своей болезни, дал старт проекту «Жизнь человека». В нем он рассказывал о своей жизни и лечении. Более того, Павленко продолжал работать. Последние дни жизни он провел с женой и двумя детьми.

Онколог Андрей Павленко ушел из жизни

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#смерть #рак #онколог #павленко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...