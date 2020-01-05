Американцы протестуют против политики США на Ближнем Востоке и возможной войны с Ираном

Демонстранты собрались у здания Белого дома, чтобы выразить протест против действий американских властей на Ближнем Востоке и в Иране, а также призвать их к отказу от любых боевых действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным агентства, в акции участвуют представители более десяти различных американских движений, в их числе члены антивоенного CodePink и группы «Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму» (ANSWER). Их главное требование к властям Соединенных Штатов — прекратить войны по всему миру, и в частности не допустить войну с Ираном.

«Администрация президента США и Пентагон подошли к началу войны с Ираном, совершив вероломное убийство Касема Сулеймани. Целенаправленное убийство одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну. Если народ Соединенных Штатов не встанет и не остановит ее, эта война охватит весь регион и может быстро превратиться в глобальный конфликт непредсказуемых масштабов и потенциально самых серьезных последствий», — заявили организаторы демонстрации.

Кроме того, собравшиеся подчеркнули, что необходимо сделать все возможное, чтобы не разгорелась Третья мировая война. А именно, они призывают руководство США «прекратить бомбить Ирак!» и «вывести войска США из Ирака!».

Организаторы протестной акции отметили, что демонстрации проходят в разных точках страны, по их словам, всего не меньше семидесяти митингов. В числе мест, где встречаются протестующие, организаторы упомянули Таймс-сквер в Нью-Йорке и небоскреб Trump Tower в Чикаго.

Напомним, что 3 января в ходе ракетного удара США неподалеку от международного аэропорта в Багдаде был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Американское Минобороны заявило, что выстрелы были совершены по приказу президента страны Дональда Трампа.