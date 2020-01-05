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11:17   5 Января 2020
Весь мир

Туроператорам запретили встречать клиентов с табличками в аэропорту Стамбула

Туроператорам запретили встречать клиентов с табличками в аэропорту Стамбула

Управляющая компания стамбульского аэропорта запретила туристическим операторам и агентствам встречать клиентов у выхода из таможенной зоны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) 5 января.

Сотрудники таких организаций теперь не имеют права там находиться и держать таблички с названием фирмы или фамилией путешественника. Данное право осталось лишь у частных лиц, то есть родственников и близких прилетевших.

Так, для организованной встречи выделили небольшой зал на полсотни людей, однако и здесь нельзя держать таблички. Фамилии путешественников высвечиваются на табло, которое состоит из десяти строк. Поэтому агентам приходится надевать фирменные футболки, чтобы клиенты их заметили.

Туроператорам запретили встречать клиентов с табличками в аэропорту Стамбула

Также за зал необходимо заплатить четыре евро плюс НДС за каждого туриста. Чем больше гостей, тем меньше сумма — например, за 50 человек туроператор должен заплатить три евро 22 евроцента плюс НДС. При этом, встречающая сторона должна подать списки заранее и оплатить депозит сразу за три месяца.

Штраф за несоблюдение новых правил составляет 320 турецких лир или свыше 3,3 тысячи рублей.

Представители сообщества туроператоров в Стамбуле указали, что такое решение стало неожиданностью. Многие компании уже обратились в отраслевые объединения и Министерство туризма Турции, однако проблема остается нерешенной. По словам местных специалистов, такое неудобное нововведение увеличило время сбора путешественников до двух часов.

Туроператорам запретили встречать клиентов с табличками в аэропорту Стамбула

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Автор: Анна Манц
#встреча #турция #стамбул #аэропорт #туризм

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