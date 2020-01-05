Туроператорам запретили встречать клиентов с табличками в аэропорту Стамбула

Управляющая компания стамбульского аэропорта запретила туристическим операторам и агентствам встречать клиентов у выхода из таможенной зоны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) 5 января.

Сотрудники таких организаций теперь не имеют права там находиться и держать таблички с названием фирмы или фамилией путешественника. Данное право осталось лишь у частных лиц, то есть родственников и близких прилетевших.

Так, для организованной встречи выделили небольшой зал на полсотни людей, однако и здесь нельзя держать таблички. Фамилии путешественников высвечиваются на табло, которое состоит из десяти строк. Поэтому агентам приходится надевать фирменные футболки, чтобы клиенты их заметили.

Также за зал необходимо заплатить четыре евро плюс НДС за каждого туриста. Чем больше гостей, тем меньше сумма — например, за 50 человек туроператор должен заплатить три евро 22 евроцента плюс НДС. При этом, встречающая сторона должна подать списки заранее и оплатить депозит сразу за три месяца.

Штраф за несоблюдение новых правил составляет 320 турецких лир или свыше 3,3 тысячи рублей.

Представители сообщества туроператоров в Стамбуле указали, что такое решение стало неожиданностью. Многие компании уже обратились в отраслевые объединения и Министерство туризма Турции, однако проблема остается нерешенной. По словам местных специалистов, такое неудобное нововведение увеличило время сбора путешественников до двух часов.