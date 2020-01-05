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Окровавленное лицо Трампа появилось на взломанном иранцами правительственном сайте США

Окровавленное лицо Трампа появилось на взломанном иранцами правительственном сайте США

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10:45   5 Января 2020
Весь мир

Окровавленное лицо Трампа появилось на взломанном иранцами правительственном сайте США

Окровавленное лицо Трампа появилось на взломанном иранцами правительственном сайте США

Неизвестные, представившиеся членами «группы кибербезопасности Ирана», в субботу, 4 декабря, взломали один из правительственных сайтов и разместили на нем послание США от Ирана. Об этом сообщает агентство BNO News.

На странице одного из американских правительственных сайтов, FDLP (Federal Depository Library Program Publications) хакеры разместили коллаж с изображением окровавленного после удара кулаком президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с изображением запущенных ракет внизу карикатуры.

«Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», — написали взломщики в своем послании американцам.

Окровавленное лицо Трампа появилось на взломанном иранцами правительственном сайте США

Кроме того, на портале было указано, что взлом совершили «иранские хакеры», которые якобы являются членами «группы кибербезопасности Ирана». На правительственном сайте FDLP обычно размещаются различные государственные документы.

В субботу же, 4 декабря, американское Министерство внутренней безопасности заявило, что возможна кибератака со стороны Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #иран

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