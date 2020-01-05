Окровавленное лицо Трампа появилось на взломанном иранцами правительственном сайте США

Неизвестные, представившиеся членами «группы кибербезопасности Ирана», в субботу, 4 декабря, взломали один из правительственных сайтов и разместили на нем послание США от Ирана. Об этом сообщает агентство BNO News.

На странице одного из американских правительственных сайтов, FDLP (Federal Depository Library Program Publications) хакеры разместили коллаж с изображением окровавленного после удара кулаком президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с изображением запущенных ракет внизу карикатуры.

«Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», — написали взломщики в своем послании американцам.

Кроме того, на портале было указано, что взлом совершили «иранские хакеры», которые якобы являются членами «группы кибербезопасности Ирана». На правительственном сайте FDLP обычно размещаются различные государственные документы.

В субботу же, 4 декабря, американское Министерство внутренней безопасности заявило, что возможна кибератака со стороны Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.