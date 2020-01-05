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 Пентагон удивило решение Трампа убить Сулеймани

Пентагон удивило решение Трампа убить Сулеймани
10:44   5 Января 2020
Весь мир

Пентагон удивило решение Трампа убить Сулеймани

Пентагон удивило решение Трампа убить Сулеймани

Американский президент Дональд Трамп проигнорировал данные разведки при убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации и Министерстве обороны США 5 января.

Как пишут авторы статьи, 28 декабря глава Штатов не поддержал физические устранение военного. Вместо этого, он приказал Военно-воздушным силам США совершить налет на лагерь группировки «Катаиб Хезболлах» в городе Эль-Каиме 30 декабря. Напомним, что в результате атаки погибли 25 человек, свыше 50 пострадали.

Пентагон удивило решение Трампа убить Сулеймани

В этот день Трамп не принял во внимание данные разведки, согласно которым, на Ближнем Востоке не происходило ничего из ряда вон выходящего. В обсуждении операции участвовали, в частности, глава Пентагона Марк Эспер, директор ЦРУ Джина Хеспел и государственный секретарь Майк Помпео. Последний и вице-президент Майкл Пенс поддержали президента в проведении воздушной атаки.

Источники отмечают, что в Пентагоне удивились столь радикальному решению Трампа. Более того, сотрудники оборонного ведомства вовсе не ожидали от главы подобного, ссылаясь на события минувшего лета.

Пентагон удивило решение Трампа убить Сулеймани

Речь идет об инциденте, когда Вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник. Тогда Трамп заявил о подготовке военной операции, а именно о точечных ударах по трем объектам республики. Однако за десять минут до старта президент США отменил ее. Как он указывал, подобный ответ не является пропорциональным.

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Автор: Анна Манц
#убийство #пентагон #иран #ирак #трамп #сулеймани

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