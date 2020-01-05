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10:24   5 Января 2020
Россия

Шесть модернизированных Ту-95МС пополнят российскую авиацию в 2020 году

Шесть модернизированных Ту-95МС пополнят российскую авиацию в 2020 году

В новом году дальняя авиация пополнится шестью самолетами, а в 2019 году начали эксплуатироваться пять модернизированных Ту-95МС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-96МС с новой авионикой и комплексами радиоэлектронной борьбы поступят в российские войска в 2020 году.

«В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минобороны добавили, что модернизация включает в себя установку современной авионики, бортового радиоэлектронного комплекса и другого оборудования. Также в ведомстве процитировали командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, которые подчеркнул, что современные системы, устанавливаемые на самолет во время модернизации, в несколько раз повышают точностные характеристики поражения целей бомбами, как управляемыми, так и крылатыми ракетами.

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Автор: Галина Кандинская
#авиация

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