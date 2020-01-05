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10:05   5 Января 2020
Весь мир

Япония усиливает контроль на границах в связи с побегом экс-главы Nissan

Япония усиливает контроль на границах в связи с побегом экс-главы Nissan

Министр Юстиции Японии Масако Мори заявила, что страна намерена усилить контроль на границах и ужесточить иммиграционные процедуры из-за побега бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщило издание Reuters.

Мори обратила внимание на то, что пересечение японской границы Гони было «явно незаконным», а также пообещала провести расследование случившегося.

«Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления», — передает слова японского министра агентство France-Press.

Она также рассказала, что суд освободил экс-главу компании под залог, но залог уже отозвали, а в отношении Гона начало действовать «красное уведомление» Интерпола.

Карлос Гон и его приближенный Грегори Келли попали под арест 19 ноября 2018 года, их подозревают в том, что бывший глава совета директоров Nissan указывал не все доходы компании и делал это при помощи Келли. Так, по предварительным расчетам, общая сумма доходов, которые были скрыты с 2010 по 2017 год, составила восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Также Гона подозревают в покрытии за счет средств компании личных убытков при инвестировании.

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Автор: Галина Кандинская
#япония #nissan

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