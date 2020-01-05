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10:15   5 Января 2020
Россия

Большинству россиян повысят зарплату в 2020 году

Большинству россиян повысят зарплату в 2020 году

Сервис по поиску работы HeadHunter выяснил, что подавляющее большинство российских работодателей намерены повысить заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщила «Российская газета» 5 января.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет плюс десять процентов к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и плюс семь процентов в компаниях с иностранным капиталом», — уточняется в исследовании портала.

Порядка 20 и 16 процентов компаний с российским и иностранным капиталом соответственно намерены пересмотреть зарплату до конца января нового года. Остальные же обрадуют своих сотрудников в течение первого полугодия. Вместе с тем, чуть менее 20 процентов организаций с отечественным капиталом не собираются пересматривать уровень оплаты труда в наступившем году. Для фирм с зарубежным капиталом показатель составил 11,5 процента.

Большинство работодателей намерены повысить зарплату сотрудникам в 2020 году

С исследованием HeadHunter согласились и эксперты портала «Работа ру». Они прогнозируют, что в 2020 году зарплаты в среднем вырастут на семь-девять процентов. Наибольшее повышение, по мнению специалистов, ждет сотрудников IT-сферы, ритейла, производства и строительства.

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Автор: Анна Манц
#зарплата #работа #повышение

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