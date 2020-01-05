Пушков предложил Соединенным Штатам вернуть Техас Мексике

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о том, что Крым входит в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Бен Ходжес в беседе с изданием «Апостроф» заявил, что «претензии» Москвы на Крым и юг Украины «фальшивые и неприемлемые», ведь якобы до времен Екатерины II России «там не было».

Сенатор Пушков обратил внимание на то, что в годы правления Екатерины II государства под названием Украина вообще не существовало, соответственно Крымский полуостров украинским быть не мог.

«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — отметил Пушков в Twitter.

В конце XV века приморские города и часть территории Крыма вошли в состав Османской империи. Остальные же крымские территории были владением Крымского ханства — вассала Османской империи. В 1768 — 1774 годах прошла Русско-турецкая война, которая освободила Крым от господства Османской империи. По ее итогам, в 1774 году был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому османы отказались от претензий на Крым. Затем в 1783 году Екатерина II издала указ, согласно которому Крым присоединялся к Российской империи.

Соединенные Штаты в 1845 году присоедини к своим территориям Республику Техас, ее признали 28-м штатом. Так, страна унаследовала давний конфликт между Техасом и Мексикой, в следствие чего вспыхнула американо-мексиканская война, которая позволила США захватить новые земли и расширить границы до Тихого океана.