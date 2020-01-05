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Тело генерала Сулеймани прибыло в Иран для церемонии прощания

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8:41   5 Января 2020
Весь мир

Тело генерала Сулеймани прибыло в Иран для церемонии прощания

Тело генерала Сулеймани прибыло в Иран для церемонии прощания

Тело убитого американскими военными в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани доставили самолетом в город Ахваз на западе Ирана, в стране проходит церемония прощания, сообщает агентство ISNA.

«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — передает агентство.

В воскресенье с генералом будут прощаться жители Ахваза, потом население Мешхеда, в понедельник его тело доставят для прощания в столицу Тегеран, а во вторник Касем Сулеймани будет похоронен в Кермане.

В ночь на 3 января генерал был убит при авиаударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США ждет месть за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, что в этом случае США ударят по 52 культурным объектам Ирана.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #сулеймани

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