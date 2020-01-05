Тело генерала Сулеймани прибыло в Иран для церемонии прощания

Тело убитого американскими военными в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани доставили самолетом в город Ахваз на западе Ирана, в стране проходит церемония прощания, сообщает агентство ISNA.

«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — передает агентство.

تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در اهوازhttps://t.co/8ctHrYI0sj pic.twitter.com/16TK8amjg0 — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 5, 2020

В воскресенье с генералом будут прощаться жители Ахваза, потом население Мешхеда, в понедельник его тело доставят для прощания в столицу Тегеран, а во вторник Касем Сулеймани будет похоронен в Кермане.

В ночь на 3 января генерал был убит при авиаударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США ждет месть за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, что в этом случае США ударят по 52 культурным объектам Ирана.