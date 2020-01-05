Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши в Киеве в комментарии «Польскому радио» осудило реакцию пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов о недовольстве героизацией украинских националистов.

Ранее Зеленко сказала в отношении заявления дипломатов, что каждый народ и каждое государство само выбирает себе героев и чествует их.

«Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — заявили в польском посольстве.

В дипмиссии не понимают, как в Киеве могут требовать от России признания Голодомора, если сами утверждают, что «культ Бандеры и Мельника» является внутренним делом Украины.

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион были возмущены чествованием на Украине памяти националистов, а именно шествием в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры в начале января в Киеве и решением Львовского областного совета выделить деньги на прославление нацистского коллаборанта Андрея Мельника, «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, создателя «теории украинской расы».

Польские дипломаты уверены, что произошло «искажение информации» со стороны Киева.