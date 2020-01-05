Саудовская Аравия осудила решение Турции перебросить регулярную армию в Ливию

Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела Ливии после решения отправить в Триполи регулярные войска в нарушение резолюции Совбеза ООН, приводит саудовское агентство новостей SPA заявление МИД королевства.

Военное вторжение, по мнению саудовского МИД, подрывает международные усилия по преодолению ливийского кризиса.

Напомним, ранее Правительство нацсогласия запросило у Турции военную помощь на фоне успеха контртеррористической операции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, которая уже проводится в пределах Триполи. Парламент Турции 2 января одобрил отправку турецкой армии в Ливию. Большинство арабских стран выступило резко против этой меры.

«Эта эскалация со стороны Турции создает угрозу безопасности и стабильности в Ливии, а также безопасности арабских государств и региональной безопасности, поскольку является вмешательством во внутренние дела арабской страны в вопиющем нарушении всех международных соглашений и принципов», — сообщает агентство.

Напомним, после свержения и убийства законного лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране воцарилось двоевластие. На востоке правит избранный народом парламент, а в столице — созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, сотрудничающее с террористами. Силы Хафтара с 2014 года проводят операцию «Аль-Карама» против ПНС и уже взяли под свой контроль 90 % территории страны.