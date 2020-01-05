Российские военные врачи помогли 4,5 тысячи жителей города Камышлы в Сирии

Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 4,5 тысячи жителей города Камышлы в провинции Хасеке с конца ноября 2019 года, когда там заработал медпункт.

Начальник медицинского отряда специального назначения Роман Смирнов сообщил прессе, что здесь оказывают неотложную помощь, в первую очередь российским военнослужащим, работают хирурги, реаниматологи, узкие специалисты — всего 17 врачей из России. Медпункт оснащен современным оборудованием.

«В спокойное время мы ведем амбулаторный прием местного населения. И сейчас российские врачи ведут массовый прием — за последний месяц работы мы приняли около 4,5 тысячи пациентов», — рассказал медик.

По его словам, помощь в основном требуется женщинам, старикам и детям. За несколько лет войны накопилось много хронических заболеваний, запущенных случаев. Российские военные врачи сотрудничают с сирийскими в городской больнице Камышлы — стоматологами, ЛОРами, терапевтами.

Военный врач Денис Кириллов сообщил, что в день удается принять около 180 человек. По его словам, в городе не хватает педиатров и гинекологов.