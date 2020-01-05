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5:31   5 Января 2020
Весь мир

Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после убийства генерала Сулеймани

Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после убийства генерала Сулеймани

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что не поздравлял президента США Дональда Трампа с «успешной» операцией по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Такая информация распространилась в СМИ Ирана.

По его словам, ложные сведения распространила «армяноязычная фейковая страница».

«Эта информация быстро становится трендом дня в азербайджанской прессе. Из азербайджанской прессы она попадает в иранские СМИ и становится источником антиармянского вдохновения некоторых сил», — заявил премьер.

При этом Пашинян не уточнил, о какой именно соцсети и каких азербайджанских и иранских изданиях идет речь.

Он подчеркнул, что это «тот случай, когда фальшивая «свобода» слова создала угрозу для национальной безопасности страны», и заявил, что авторов фейка необходимо найти.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #армения #пашинян #сулеймани

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