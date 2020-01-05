Все больше мировых СМИ начинают понимать, что Правительство национального согласия Ливии является нелегитимным, пишет Федеральное агентство новостей на основе ряда публикаций, основная мысль которых в том, что данная структура не смогла выполнить поставленную перед ней задачу и утратило легитимность более двух лет назад.

Доверие международного сообщества иссякло после подписания меморандума о военном сотрудничестве между главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ставшего грубым и откровенным нарушением норм международного права.

Парламент Ливии проголосовал за отмену этого соглашения. Глава внешнеполитического комитета парламента Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж заявил, что тобрукское правительство призовет Совбез ООН провести экстренное заседание. Также он сообщил о создании юридической группы для Международного суда для аннулирования меморандума между Турцией и ПНС.

Однако этот документ не мог быть подписан по одной простой причине — два года назад Правительство национального согласия перестало быть легитимным.

Напомним, Правительство нацсогласия Ливии было создано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, четко определяющим обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также срок действия мандата ПНС, ограниченный двумя годами. Ожидалось, что за это время ПНС сформирует конституцию и обеспечит народ Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Но в действительности ситуация лишь ухудшилась, поскольку ПНС связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.