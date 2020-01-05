Коалиция во главе с США подтверждает два нападения 4 января у своих баз в Ираке

Коалиция во главе с США подтверждает два нападения 4 января неподалеку от своих баз в Ираке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на соответствующее заявление.

Уточняется, что сами базы не пострадали, но, вероятно, были ранены гражданские лица.

«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», — заявил представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Атаки были совершены вскоре после авиаудара американских военных в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.