Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права
Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

 На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты
Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

 Трамп угрожает уничтожить 52 культурных объекта Ирана в случае мести за убийство Сулеймани

Трамп угрожает уничтожить 52 культурных объекта Ирана в случае мести за убийство Сулеймани
Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права
Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

 На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты
Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

 Трамп угрожает уничтожить 52 культурных объекта Ирана в случае мести за убийство Сулеймани

Трамп угрожает уничтожить 52 культурных объекта Ирана в случае мести за убийство Сулеймани
3:14   5 Января 2020
Политика

Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

Американские военные «учатся» у украинской армии «российской тактике», рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — заявил он.

При этом дипломат надеется, что США никогда не придется воевать с Россией.

Уильям Тейлор ушел в отставку в январе, уступив пост временного поверенного заместителю главы американской миссии Кристине Квин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #украина #армия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...