Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»
Американские военные «учатся» у украинской армии «российской тактике», рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — заявил он.
При этом дипломат надеется, что США никогда не придется воевать с Россией.
Уильям Тейлор ушел в отставку в январе, уступив пост временного поверенного заместителю главы американской миссии Кристине Квин.