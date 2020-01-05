Американский дипломат заявил, что военнослужащие США «учатся» у ВСУ «российской тактике»

Американские военные «учатся» у украинской армии «российской тактике», рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — заявил он.

При этом дипломат надеется, что США никогда не придется воевать с Россией.

Уильям Тейлор ушел в отставку в январе, уступив пост временного поверенного заместителю главы американской миссии Кристине Квин.