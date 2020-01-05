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1:24   5 Января 2020
Весь мир

Британия вернет военные корабли в Ормузский пролив

Британия вернет военные корабли в Ормузский пролив

Два британских корабля отправятся в Ормузский пролив для сопровождения торговых судов в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил в субботу министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Правительство примет все необходимые шаги, чтобы защитить наши корабли и граждан в этом время», — гласит его заявление.

В декабре Лондон заявлял о прекращении сопровождения британскими военными судами кораблей в Ормузском проливе.

Однако в ночь на 3 января в результате удара США в районе международного аэропорта Багдада был убит командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» — генерал Касем Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран будет мстить американцам за убийство генерала.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #ормузский пролив #сулеймани

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