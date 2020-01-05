Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии в воскресенье

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье в Хорватии при участии двух лидеров предыдущего этапа — кандидата от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зорана Милановича и действующего главы государства Колинды Грабар-Китарович.

В первом туре ни один из участников избирательной гонки не смог преодолеть пятидесятипроцентный барьер и обеспечить себе быструю победу.

Государственная избирательная комиссии Хорватии сообщила, что для голосования внутри страны и за границей откроются более 6,5 тысячи участков. Их двери откроются в 07:00 по местному времени (09:00 по Москве) и завершат работу в 19:00 (21:00 по Москве).