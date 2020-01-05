Курц заявил, что «маленькая Австрия» больше не готова принимать беженцев

«Маленькая Австрия» уже сделала достаточно для беженцев и больше не готова их принимать, заявил в интервью изданию Bild австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, Австрия не может принять детей-беженцев с острова Лесбос, хотя там сложилась кризисная ситуация.

«Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии», — сказал Курц.

При этом канцлер подчеркнул, что страна не прекращает работу над проблемой мигрантов, в частности, пытается вывезти за пределы Австрии всех, кому отказали в предоставлении убежища, и интегрировать тех, кто получил положительное решение. Курц заявил, что это колоссально сложная задача, выполнение которой займет десятилетия.