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0:26   5 Января 2020
Весь мир

Курц заявил, что «маленькая Австрия» больше не готова принимать беженцев

Курц заявил, что «маленькая Австрия» больше не готова принимать беженцев

«Маленькая Австрия» уже сделала достаточно для беженцев и больше не готова их принимать, заявил в интервью изданию Bild австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, Австрия не может принять детей-беженцев с острова Лесбос, хотя там сложилась кризисная ситуация.

«Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии», — сказал Курц.

При этом канцлер подчеркнул, что страна не прекращает работу над проблемой мигрантов, в частности, пытается вывезти за пределы Австрии всех, кому отказали в предоставлении убежища, и интегрировать тех, кто получил положительное решение. Курц заявил, что это колоссально сложная задача, выполнение которой займет десятилетия.

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Автор: Мария Милкевич
#мигранты #австрия

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