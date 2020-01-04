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 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

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Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

 Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани

Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани
Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права
Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

 На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

 Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани

Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани
23:01   4 Января 2020
Весь мир

Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани

Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани

Трасса Пасдаран в Иране переименована в трассу имени Касема Сулеймани — иранского генерала, погибшего в ночь на 3 января при авиаударе военных США по Багдаду, сообщает Telegram-канал Рыбарь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом назвал действия США грубым нарушением международного права, которые «не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке», и ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство генерала Сулеймани в очередной раз доказало, что международное право прекратило свое существование.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #сулеймани

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