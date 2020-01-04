Власти Ирана переименовали трассу Пасдаран в трассу имени Касема Сулеймани

Трасса Пасдаран в Иране переименована в трассу имени Касема Сулеймани — иранского генерала, погибшего в ночь на 3 января при авиаударе военных США по Багдаду, сообщает Telegram-канал Рыбарь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом назвал действия США грубым нарушением международного права, которые «не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке», и ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство генерала Сулеймани в очередной раз доказало, что международное право прекратило свое существование.