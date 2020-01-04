Жители Триполи сообщают о прибытии к террористам ПНС боевиков из Сирии

Вооруженные люди в масках, общающиеся на сирийском диалекте арабского языка, замечены в Триполи на направлении Тарик аль-Матар, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Боевики не пускают местное население в собственные дома.

Напомним, ранее Турция приняла решение отправить регулярную армию в Ливию по просьбе Правительства национального согласия.

Греция, Израиль и Кипр выступили против действий Анкары, нарушающих суверенитет и независимость Ливии, а также резолюцию Совбеза ООН о введении эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Африканский союз также призвал предотвратить эскалацию конфликта в Ливии, не дав Турции вторгнуться в пределы иностранного государства,