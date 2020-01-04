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 Страны Африки выступили против вмешательства Турции в конфликт в Ливии

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Жители Триполи сообщают о прибытии к террористам ПНС боевиков из Сирии

Жители Триполи сообщают о прибытии к террористам ПНС боевиков из Сирии

 Страны Африки выступили против вмешательства Турции в конфликт в Ливии

Страны Африки выступили против вмешательства Турции в конфликт в Ливии
22:13   4 Января 2020
Весь мир

Страны Африки выступили против вмешательства Турции в конфликт в Ливии

Страны Африки выступили против вмешательства Турции в конфликт в Ливии

Африканский союз призвал предотвратить эскалацию конфликта в Ливии, не позволив Турции вмешаться в дела иностранного государства, сообщил глава комитета Африканского союза высокого уровня по Ливии, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Он подчеркнул, что Африканский союз намерен играть главную роль в недопущении эскалации конфликта в Ливии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары направить регулярную армию в Ливию, если террористы Правительства национального согласия обратятся с такой просьбой. В конце декабря Турция получила от ПНС официальный запрос о предоставлении военной помощи, и 2 января парламент Турции принял решение о вводе войск.

Напомним, на данный момент лишь малая часть территории Ливии подконтрольна террористам ПНС, в то время как преимущественно Ливия контролируется законным правительством республики.

С 2014 года в стране проходит контртеррористическая операция Ливийской национальной армии «Аль-Карама» по освобождению Ливии от террористов, захвативших власть при поддержке ООН после госпереворота в 2011 году. На данный момент войска под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под свой контроль более 90 % территории Ливии.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #африканский союз

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