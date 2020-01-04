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 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права
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 На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

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21:35   4 Января 2020
Весь мир

«Катаиб Хезболла» призвало силы безопасности Ирака оставаться в километре от баз США

«Катаиб Хезболла» призвало силы безопасности Ирака оставаться в километре от баз США

Иракское ополчение «Катаиб Хезболла» предупредило, чтобы силы безопасности Ирака оставались по крайней мере в одном километре от американских баз, начиная с вечера 5 января. Об этом сообщает Mayadeen TV в субботу, 4 января.

Ранее в субботу в Багдаде прогремело несколько взрывов. Три ракеты разорвались у базы США «Балад» к северу от столицы, еще две  — у американского посольства в столице Ирака. Жертв нет.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

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Автор: Арсений Аскольский
#ирак

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