Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия рассчитывает получить от России в январе 650 тысяч тонн нефти. Об этом пишет агентство «БелТа» в субботу, 4 января.

По его словам, такой объем позволит белорусским НПЗ функционировать бесперебойно. Сизов отметил, что с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках порядка 100–130 тысяч тонн нефти на первом этапе. Нефтепродуктами будет обеспечиваться в первую очередь внутренний рынок Белоруссии.

Глава госконцерна подчеркнул, что сейчас подтверждению договоренностей. Ранее в этот день представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что документы на поставку 133 тысяч тонн нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» уже поступают на оформление.

3 января стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию. Представитель «Транснефти» заявил, что РФ не получила заявок от отечественных нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с начала 2020 года.