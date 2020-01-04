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21:19   4 Января 2020
Ближнее зарубежье

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия рассчитывает получить от России в январе 650 тысяч тонн нефти. Об этом пишет агентство «БелТа» в субботу, 4 января.

По его словам, такой объем позволит белорусским НПЗ функционировать бесперебойно. Сизов отметил, что с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках порядка 100–130 тысяч тонн нефти на первом этапе. Нефтепродуктами будет обеспечиваться в первую очередь внутренний рынок Белоруссии.

Глава госконцерна подчеркнул, что сейчас подтверждению договоренностей. Ранее в этот день представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что документы на поставку 133 тысяч тонн нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» уже поступают на оформление.

3 января стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию. Представитель «Транснефти» заявил, что РФ не получила заявок от отечественных нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с начала 2020 года.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#нефть #белоруссия

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