Правительство в Бенгази перестало быть «временным» по решению парламента Ливии

Парламент Ливии провел срочное заседание 4 января в Бенгази, заявил член Палаты представителей Тарик аль-Джаруши.

Он уточнил, что 49 собравшихся депутатов постановили отныне именовать Временное правительство Ливии «правительством Ливии». Также было принято решение наделить Ливийскую национальную армию правом выводить из строя стратегическую инфраструктуру, подконтрольную террористам Правительства нацсогласия, чтобы ею не могла воспользоваться Турция.

В ближайшие дни, когда все депутаты прибудут в Бенгази, планируется продолжение заседания.

Ранее поступала информация, что Палата представителей Ливии отказалась ратифицировать соглашение между Турцией и террористами ПНС.