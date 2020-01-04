Три ракеты разорвались возле базы США под Багдадом

Три ракеты разорвались возле американской военной базы «Балад» к северу от Багдада. Об этом сообщает INTELSky в субботу, 4 января.

Ранее сообщалось о взрыве в «зеленой зоне» столицы Ирака, где находятся правительственные здания и посольства. Там разорвались две ракеты.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.