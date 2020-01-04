Россия предостережет Турцию от военной авантюры в Ливии, уверен Шаповалов

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 января подписал законопроект об отправке регулярной армии в Ливию. Президент намерен оказать военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. На фоне планируемого военного вторжения в интернете стали распространяться посты и сообщения, в которых Анкаре противопоставляют Москву, буквально призывая Эрдогана бороться с Россией на Ближнем Востоке.

О вероятности конфликта между РФ и Турцией в Ливии «Политике Сегодня» рассказал политолог Владимир Шаповалов. О каком-либо вооруженном столкновении в Ливии речи не идет, уверен он.

«В течение последних лет мы видели, что Россия и Турция умеют договариваться. Каждая из стран защищает свои интересы. И тем не менее все-таки находят возможность найти то компромиссное решение, которое в принципе все-таки устраивает обе стороны. И создание «астанинского формата», в составе которого Россия, Турция и Иран, и настоящее прорывное соглашение, касающееся турецкой экспедиции в занятые курдами северо-восточные районы Сирии – показали, что Россия и Турция, несмотря на разные интересы, и подчас эти интересы совершенно противоположны друг другу, находят возможность договариваться», — считает политолог.

Шаповалов подчеркивает, что почву для компромиссных решений формирует, конечно, Россия, а не Турция. Именно РФ занимает позицию, сочетающую военные, политические, дипломатические, экономические и дипломатические возможности.

«И ресурсы. Они позволяют выступать России в роли стороны, которая способна предложить такой вариант компромиссного решения, который принимают оппоненты. В том числе и Турция», — добавил Шаповалов.

При этом Россию разумеется, не устраивает военное вмешательство в дела Ливии. Любые боевые действия станут негативным фактором, отягощающим и без того напряженную политическую обстановку в стране. Об этом свидетельствует и объявление главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара об общенациональной мобилизации.

«Россия как ответственный член ООН, как давний друг Ливии, конечно, приложит максимум усилий для того, чтобы в Ливии мирные способы возобладали над военными. И предстоящие переговоры будут посвящены и этому. Я уверен, что Россия найдет аргументы для того, чтобы предостеречь Турцию от военной авантюры в Ливии», — заключил собеседник агентства.

Ранее лидер террористического ПНС Ливии Файез Саррадж, имеющий тесные связи с боевиками запрещенных в РФ группировок ИГ*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*, попросил военной поддержки у Анкары. Президент Турции с решением не медлил и согласился помочь вооруженным бандформированиям. Соответствующий документ был опубликован в турецком правительственном вестнике «Ресми газете», что означает его вступление в силу.

Кроме того, Турция уже давно снабжает террористов ПНС джихадистами из Сирии. Официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари ранее сообщал, что Анкара перебрасывает сирийских боевиков через тунисский аэропорт. Террористы принадлежат к запрещенным на территории РФ группировкам «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»*. Из аэропорта боевики прибывают в города Мисурата, Митига и Зувара, захваченные так называемым ПНС Ливии.

Помимо поставок боевиков по воздуху, Турция также оказывает помощь террористам ПНС Ливии, доставляя технику и вооружение кораблями. Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, принятое ООН.

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»*. «Правительство» Сарраджа признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков и исламистов. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии. С начала года армия Хафтара продолжает успешно освобождать районы Триполи, углубляясь в центр города и укрепляясь на окраинах.

* — террористическая группировка, запрещена в РФ