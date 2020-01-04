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20:13   4 Января 2020
Весь мир

Взрыв у посольства США раздался в Багдаде

Взрыв у посольства США раздался в Багдаде

Взрыв в Багдаде прогремел в «зеленой зоне», где находятся правительственные здания и посольства. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia в субботу, 4 января.

Дорога к посольству Соединенных Штатов оказалась перекрыта. Данных о пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака. По данным СМИ, ракета могла упасть недалеко от американского диппредставительства.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

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Автор: Арсений Аскольский
#ирак #багдад #взрыв

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