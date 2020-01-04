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20:34   4 Января 2020
Весь мир

САА нашла сеть туннелей террористов на юго-востоке Идлиба

САА нашла сеть туннелей террористов на юго-востоке Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила большую сеть туннелей боевиков, которые связывают несколько населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным местного источника, туннели транши и укрепления простираются на десятки километров. Их вырыли террористы для передвижения боевиков и защиты от ударов правительственных войск.

ФАН публикует видео с места событий.

Источник издания отметил, что в туннелях скрывались боевики, которые использовали его как плацдарм для нападений на пункты САА и безопасные районы республики.

Напомним, САА продолжает антитеррористическую операцию в районе Идлиба. У сил Дамаска есть все шансы на полное освобождение провинции.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб

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