САА нашла сеть туннелей террористов на юго-востоке Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила большую сеть туннелей боевиков, которые связывают несколько населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным местного источника, туннели транши и укрепления простираются на десятки километров. Их вырыли террористы для передвижения боевиков и защиты от ударов правительственных войск.

ФАН публикует видео с места событий.

Источник издания отметил, что в туннелях скрывались боевики, которые использовали его как плацдарм для нападений на пункты САА и безопасные районы республики.

Напомним, САА продолжает антитеррористическую операцию в районе Идлиба. У сил Дамаска есть все шансы на полное освобождение провинции.