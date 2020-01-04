Войска САА нанесли артиллерийский удар по террористам в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийские удары по террористическим группировкам в окрестностях Идлиба. Это произошло после того, как боевики атаковали несколько населенных пунктов в окрестностях Хамы и Идлиба, сообщает специальный корреспондент ФАН.

По данным сирийского военного источника, базирующиеся в районах Майдан Газаль и Маар-Махтат террористы обстреляли освобожденные населенные пункты в долине Аль-Габ и город Хан-Шейхун на севере провинции Хама. Жертвами атаки стал один офицер, сирийские военные серьезно пострадали.

Боевики также серьезно повредили частное имущество в населенных пунктах Джурин, Айн-Слеймо, Асиля и Аль-Махруса.

ФАН опубликовал кадры с места событий.

Источник подчеркнул, что подразделения САА незамедлительно отреагировали на источники огня. Военные обстреляли штаб-квартиру и центры сбора террористов, ликвидировав большинство из них. Кроме того, правительственные войска ликвидировали три ракетные установки, принадлежащие боевикам.

Напомним, САА продолжает антитеррористическую операцию в районе Идлиба. У сил Дамаска есть все шансы на полное освобождение провинции.