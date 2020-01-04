Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о необходимости сплоченно выступить против США. В противном случае, Вашингон станет действовать «более дерзко» после гибели генерала Касема Сулеймани.

Роухани также отметил необходимость в один голос выступить против агрессии Соединенных Штатов, которая представляет большую угрозу региону.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости», — цитирует РИА Новости президента Ирана.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Удар был совершен по приказу Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.