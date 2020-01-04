Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права
На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

 В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

 Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне
Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

 Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права
На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

 В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

 Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне
19:30   4 Января 2020
Весь мир

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о необходимости сплоченно выступить против США. В противном случае, Вашингон станет действовать «более дерзко» после гибели генерала Касема Сулеймани.

Роухани также отметил необходимость в один голос выступить против агрессии Соединенных Штатов, которая представляет большую угрозу региону.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости», — цитирует РИА Новости президента Ирана.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Удар был совершен по приказу Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #роухани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...