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Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

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19:09   4 Января 2020
Россия

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом говорится на интернет-портале правовой информации в субботу, 4 января.

Организовать встречу поручено полпреду президента РФ в Совфеде Артуру Муравьеву и его коллеге из Госдумы Гарри Минху. Вещать с трибуны глава государства начнет в полдень.

Компании ВГТРК поручено организовать теле- и радиотрансляцию послания.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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