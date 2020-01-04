Послание Путина Федеральному собранию пройдет в ЦВЗ «Манеж»

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом говорится на интернет-портале правовой информации в субботу, 4 января.

Организовать встречу поручено полпреду президента РФ в Совфеде Артуру Муравьеву и его коллеге из Госдумы Гарри Минху. Вещать с трибуны глава государства начнет в полдень.

Компании ВГТРК поручено организовать теле- и радиотрансляцию послания.