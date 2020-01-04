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18:48   4 Января 2020
Россия

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом выразил соболезнования по поводу убийства американскими военными главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, 4 января.

Оба дипломата согласились, что действия США — грубое нарушение основополагающих норм международного права, также они «не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке». Лавров и Звариф считают, что подобные события ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Ранее в  разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Лавров выразил аналогичное мнение. По словам министра, действия Соединенных Штатов «не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом».

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Удар был совершен по приказу Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Ранее МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #лавров #зариф #сулеймани

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