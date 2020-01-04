Лурье оценил предпринимательскую жилку Соболь, отмывшей 100 тысяч рублей для ФБК

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь похвасталась рисунком, где она запечатлена в образе «политика здорового человека». Картинку удалось продать за 100 тысяч 500 рублей. По ее словам, такую ставку предложил некий подписчик Instagram.

Соболь рассказала, что портрет нарисовала ее подруга в качестве подарка. Издание Nation News отмечает, что сумма в 100 тысяч рублей представляется несколько избыточной для столь наивного искусства. К тому же, сотрудники ФБК не придумали драматичную легенду, как с «рисунком неизвестного ФССПэшника», который якобы оставили в офисе после обысков.

Публицист Олег Лурье предположил, что сотрудники блогера Алексея Навального решили освоить давнюю, но изящную схему отмывания денег через «искусство».

Крупные суммы от неизвестных «дарителей» привлекают внимание, подчеркнул он. Продажа картинок — совсем другое дело, поскольку критериев объективной стоимости этих произведений нет. «Наивное искусство» можно продавать за любые деньги.

Лурье отметил, что скоро ФБК сможет выплатить всю сумму компенсаций пострадавшим от массовых беспорядков в ходе летних акций компаниям и спокойно ехать отдыхать.

Издание не исключает, что такими темпами ФБК придется открыть собственную галерею, где будут продаваться портреты главных деятелей. Журналисты предлагают Соболь и Навальному нарисовать друг друга в прямом эфире — конечный результат будет лучше того, что мы уже видели.