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Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

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18:11   4 Января 2020
Весь мир

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Мировая политическая обстановка снова накалена. Новой жертвой предвыборной гонки Соединенных штатов стал иранский генерал Касем Сулеймани. В самом начале 2020 года его убили ракетным ударом с беспилотника на территории Ирака в аэропорту Багдада.

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков уверен, что так «война» между представителями республиканской и демократической партий стала той, что приносит реальные жертвы.

Обостряющим обстоятельством для внутренней политики США стал сам президент — Дональд Трамп. Поскольку глава Белого дома, как оказалось, чересчур неполиткорректен, а потому его стали, как выражается Цеков, «мочить» всеми доступными средствами. Иногда даже странными – в первую очередь, это обвинения в связях с правительством России. Хотя суд Штатов постановил, что российские власти не вели никакой кампании в поддержку Трампа. Все, что считалось некогда вмешательством — лишь несколько англоязычных комментариев в социальных сетях.

«Они готовы использовать любые поводы для обвинений — даже самые абсурдные. Даже разговор Трампа с президентом России в понимании демократов мог быть поводом для импичмента. Теперь им вполне может стать убийство иранского генерала, которое хозяин Белого Дома явно хотел обратить себе на пользу», — цитирует Федеральное агентство новостей (ФАН) Цекова.

Это не новость, что излюбленный способ американских правителей заработать побольше политических очков перед выборной гонкой – это провести маленькую победоносную войну на другом конце света. Билл Клинтон отправил войска в Югославию, Бушам помог некогда Ирак. А «миротворцу» по нобелевке Бараку Обаме в качестве антигероя достался глава Ливии Муаммар Каддафи.

Но господин Трамп так и не успел проявить себя как Верховный главнокомандующий — и все из-за непрекращающегося скандала с мнимым вмешательством.

По сути, Трамп – самый миролюбивый американский правитель. Не так давно он стал исчадием ада в глазах СМИ, лоббируемых демократами. Но, возможно, это вскоре закончится. Сейчас господин президент, грезящий о переизбрании, показывает себя «сильным» политиком не только в США, но и в Европе и Китае. Над ними он, к слову, продолжает терять влияние.

«Поможет ли Трампу развязываемая им война — большой вопрос, — считает Цеков. — Возможно, все будет как раз наоборот, и он растеряет весь свой, в общем-то пока неплохой для действующего президента рейтинг».

Убийство Сулеймани может обернуться поводом для импичмента Трампа, думает Цеков

Политическая война между демократами и республиканцами уже давно перестала иметь хоть сколько-нибудь здравый смысл. И от демократов, и от республиканцев страдают не только Штаты, но и весь мир. А значит, совершенно невинные люди, которых американская пропаганда выбрала ответственными во всех смертных грехах, чтобы оправдать тем самым их убийства.

«Вообще, они заигрались, конечно. У США есть ощущение безнаказанности, но, поверьте мне, оно ложное — очень многие страны, которые натерпелись от американцев, рано или поздно ответят им», — заключил Цеков.

Напомним, США в ночь на 3 января нанесли авиаудар с беспилотника по аэропорту Багдада, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. Мировая общественность обеспокоена, что это приведет к эскалации напряженности в регионе.

Под прямым руководством Касима Сулеймани еще до того, как Штаты создали так называемую «международную коалицию», в Сирии и Ираке было организовано вооруженное сопротивление террористическим группировками ИГ* и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

Российское Министерство обороны также отреагировало на убийство американцами Сулеймани. В ведомстве заявили, что он был грамотным военным руководителем и обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием на Ближнем Востоке. Кроме того, в военном ведомстве РФ отметили неоспоримый вклад иранского генерала в борьбу с ИГ*.

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Убийство Сулеймани может обернуться поводом для импичмента Трампа, думает Цеков

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Автор: Валерия Крутецкая
#политика #трамп #весь мир #цеков #сулеймани

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