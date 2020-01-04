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 Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров

Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров
17:23   4 Января 2020
Весь мир

Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров

Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке. Также они рассмотрели последние события в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар был санкционирован президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Комментируя гибель иранского генерала, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Майку Помпео, что подобные военные операции нарушают международное право и заслуживают осуждения. Анкара выразила свои соболезнования Тегерану в связи с гибелью Сулеймани.

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что народ Сирии будет скорбеть об убитом генерале КСИР и сохранит память о Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от террористов. Напомним, что Россия продолжает реализовывать положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании в Сирии. Документ был подписан президентами Турции и России в октябре 2019 года.

Ливия оказалась расколотой после свержения международной коалицией во главе с США лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Большую часть Ливии контролирует законно избранное Временное правительство. Западная часть осталась подконтрольна бандформированиям, объединенным в ПНС, лидерами которых являются выходцы из ИГ, «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) и других террористических организаций. Против боевиков нацелена операция Ливийской национальной армии (ЛНА). 

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Автор: Роман Самойлов
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