Самонкин посоветовал Турции проявить мудрость и наладить диалог с РФ по Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал законопроект об отправке войск в Ливию. Такое решение было принято после того, как так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, сотрудничающее с террористами, официально попросило Анкару о предоставлении военной помощи.

На фоне планируемой интервенции в Сети стали появляться сообщения, в которых Анкаре противопоставляют Москву, буквально призывая Эрдогана бороться с союзником на Ближнем Востоке. Политолог Юрий Самонкин в беседе с Nation News рассказал о гипотетическом исходе российско-турецкого конфликта.

Политолог уверен: если Эрдоган пойдет на поводу у провокаторов и вступит в конфронтацию с союзником — последствия могут быть плачевными. При этом Анкара не вступит в открытый военный конфликт с РФ, подчеркнул Самонкин.

Он напомнил, что благодаря сотрудничеству с РФ и Ираном в «астанинском формате» Турция получила репутацию борца с терроризмом

«Мы прекрасно помним исторический опыт борьбы с Османской империей на Балканском полуострове, когда османы притесняли христианское население восточных славян. Царь ввел туда армию, и Османская империя стала трещать по швам», — объяснил собеседник издания.

Он напомнил, что уже тогда Турция не была сильной державой, а подчинялась интересам европейских стран и, в первую очередь, англо-саксам. По словам Самонкина, сейчас страна находится в таком же состоянии внутри НАТО, поддерживая позицию США.

«Вспомним столкновение Москвы и Анкары в 2015 году, когда турки сбили наш самолет. Началось охлаждение российско-турецких отношений, и сам Эрдоган волком выл, что нам нужно их восстанавливать», — напомнил собеседник издания

В случае открытого военного конфликта с Москвой Эрдоган обречет свою страну на кризисное положение, отметил эксперт.

«Туркам с нами лучше не ссориться, а договариваться так, как мы это делали по Сирии и проблематике курдов», — уверен эксперт.

Самонкин уверен, что «турецкий максимум» — это очередной вброс о якобы присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии, которая по неподтвержденным сообщениям западных СМИ участвует в антитеррористической операции «Аль-Карама». Дальше дело не зайдет, уверен он. Если Эрдоган не проявит политическую мудрость, он рискует остаться совершенно один: без США, без НАТО и без своих же собственных союзников по антитеррористической коалиции.

Напомним, в настоящее время в Ливии продолжается контртеррористическая операция, которую против боевиков ПНС проводит Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

ФАН провел собственное расследование о турецком военном вмешательстве в Ливию. Турция уже давно поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, игнорируя оружейное эмбарго, введенное ООН.