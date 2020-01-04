Соглашение Турции с ПНС было отвергнуто парламентом Ливии как незаконное

Палата представителей Ливии отказалась ратифицировать соглашение между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Соответствующее решение было принято в субботу, 4 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава внешнеполитического комитета ливийского парламента заявил, что планирует обратиться в Совет Безопасности с просьбой провести экстренное заседание. В данный момент идет создание юридической группы для Международного суда. Цель группы будет заключаться в аннулировании соглашения главы ПНС Файеза Сарраджа с Анкарой.

Турция оказывает поддержку боевикам так называемого Правительства национального согласия Ливии. Анкара поставляет террористам военную технику и вооружение. В конце декабря из Турции в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии.

Ливия оказалась расколотой после свержения международной коалицией во главе с США лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Большую часть Ливии контролирует законно избранное Временное правительство. Западная часть осталась подконтрольна бандформированиям, объединенным в ПНС, лидерами которых являются выходцы из ИГ, «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ) и других террористических организаций. Против боевиков нацелена операция Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.