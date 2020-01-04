Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лурье оценил предпринимательскую жилку Соболь, отмывшей 100 тысяч рублей для ФБК

Лурье оценил предпринимательскую жилку Соболь, отмывшей 100 тысяч рублей для ФБК

 Самонкин посоветовал Турции проявить мудрость и наладить диалог с РФ по Ливии

Самонкин посоветовал Турции проявить мудрость и наладить диалог с РФ по Ливии

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

 В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж
Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

 Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров

Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров
Лурье оценил предпринимательскую жилку Соболь, отмывшей 100 тысяч рублей для ФБК

Лурье оценил предпринимательскую жилку Соболь, отмывшей 100 тысяч рублей для ФБК

 Самонкин посоветовал Турции проявить мудрость и наладить диалог с РФ по Ливии

Самонкин посоветовал Турции проявить мудрость и наладить диалог с РФ по Ливии

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

 В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж
Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

Убийство Сулеймани из-за внутренних распрей в США толкает Ближний Восток к большой войне

 Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров

Действия Вашингтона в Багдаде заслуживают осуждения, считает Лавров
16:58   4 Января 2020
Весь мир

Соглашение Турции с ПНС было отвергнуто парламентом Ливии как незаконное

Соглашение Турции с ПНС было отвергнуто парламентом Ливии как незаконное

Палата представителей Ливии отказалась ратифицировать соглашение между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Соответствующее решение было принято в субботу, 4 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава внешнеполитического комитета ливийского парламента заявил, что планирует обратиться в Совет Безопасности с просьбой провести экстренное заседание. В данный момент идет создание юридической группы для Международного суда. Цель группы будет заключаться в аннулировании соглашения главы ПНС Файеза Сарраджа с Анкарой.

Турция оказывает поддержку боевикам так называемого Правительства национального согласия Ливии. Анкара поставляет террористам военную технику и вооружение. В конце декабря из Турции в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии.

Ливия оказалась расколотой после свержения международной коалицией во главе с США лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Большую часть Ливии контролирует законно избранное Временное правительство. Западная часть осталась подконтрольна бандформированиям, объединенным в ПНС, лидерами которых являются выходцы из ИГ, «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ) и других террористических организаций. Против боевиков нацелена операция Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#турция #ливия #террористы #парламент #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...