Африка призывает мировое сообщество объединиться для урегулирования конфликта в Ливии

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заявил, что интересы Турции в Ливии никак не связаны с интересами ливийского народа и его стремлением к миру и свободе. Махамат отметил, что сильно озадачен ухудшением ситуации в Ливии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Председатель АС подчеркнул, что различные угрозы политического и военного вмешательства во внутренние дела страны увеличивают риск конфронтации, а их мотивы не имеют ничего общего с истинными интересами ливийского народа и его стремлениями к свободе, миру, демократии и развитию». – сообщает портал ZBC.

Комментарии Муссы Факи Махамата прозвучали в связи с решением парламента Турции об отправке в Ливию вооруженных сил для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Председатель комиссии призвал международное сообщество объединиться с Африкой, чтобы совместными усилиями урегулировать конфликт в Ливии, который может превратиться в угрозу для всего континента.

Ранее Израиль, Греция и Кипр призвали Турцию воздержаться от действий, которые могут нарушить независимость и национальный суверенитет Ливии.

Турция активно сотрудничает с так называемым ПНС Ливии, которое взаимодействует с террористическими группировками в регионе. Так, боевики получают от Анкары оружие и боеприпасы, а также подкрепление в виде сирийских джихадистов.