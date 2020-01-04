В Тунис завезли 250 тысяч тонн загрязненной радиацией пшеницы из Украины

Бывший инспектор службы санитарного контроля в тунисском порте Сус Навель Махмуди заявила, что партия в 250 тысяч тонн зараженной пшеницы прибыла в Тунис в августе прошлого года из Украины, а не Болгарии, как утверждали власти страны. Об этом сообщает информагентство Tunis Afrique Presse.

«Попытки скрыть происхождение зерна отражают опасения властей по поводу наличия следов ядерной радиации, связанных с Чернобыльской аварией», — добавила она на брифинге в городе Сфакс.

Махмуди также отметила, что зараженная партия зерна не была возвращена в страну-экспортер, а была распределена среди определенных сторон, включая Министерство сельского хозяйства. Слова о том, что пшеницу вернули — лишь фейкньюс, распространенные государственными органами, сообщила она.

Махмуди сказала, что она почувствовала неприятный запах, исходящий от груза, который прибыл 25 августа прошлого года. К тому же пшеница оказалась черной, добавила экс-инспектор. К ее удивлению, руководство порта, службы сельского хозяйства и здравоохранения были крайне снисходительны к этому случаю.

Она также задалась вопросом о двух пожарах, которые полыхали во время сбора урожая зерновых, в то время как суда, перевозившие пшеницу, были еще в пути. Более того, по словам Махмуди, некоторые операторы морского пограничного контроля работают без необходимых документов.

Экс-инспектор отметила, что в рабочих документах отсутствуют записи, которые относятся к 10 годам работы порта и трем подозрительным смертям, которые произошли в июне и августе 2019 года.

Чиновница подчеркнула также отсутствие необходимых проверок, отсутствие необходимых санитарных мер в отношении судов, пришвартованных в тунисских портах, и несоответствие числа прибывающих в порт лиц числу, зафиксированному в документах, выданных странами отправления.

Груз, поступивший в порт Сус в августе 2019 года, как утверждается, был заражен ядерным излучением, которое Министерство сельского хозяйства сочло «безосновательно ложной информацией».

Махмуди утверждала, что подвергалась нападениям (у нее украли мобильный телефон, к ней применяли физическое насилие) после того, как женщина указала на злоупотребления и рассказала о подозрениях в коррупции, которые сопровождали дело с зараженной пшеницей.

Комитет по административной реформе, торговому управлению, борьбе с коррупцией и контролю за управлением государственными средствами в Палате народных представителей (ПНП) инициировал расследование этого вопроса несколько недель назад, поэтому противоречивые заявления были сделаны некоторыми чиновниками.

Депутат, представляющий демократическое течение (Аттаяр), Нооман Эль-Эух сказал, что Комитет по сельскому хозяйству изучит заявление Махмуди, уточнив, что он уже ознакомился с информацией от генерального директора зернового Управления по поводу зараженной партии пшеницы.

Кроме того, Махмуди сообщила участникам конференции, что намерена раскрыть еще один случай коррупции в сфере здравоохранения, который также произошел в Сусе.

После событий «арабской весны» в 2011 году Тунис погрузился в кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. В результате регулярных террористических атак в Тунисе погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в стране действует режим чрезвычайного положения.