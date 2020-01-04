С убийством США Сулеймани умерло и международное право, считает Соловьев

США в ночь на 3 января нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. МИД РФ обеспокоен, что такие действия Вашингтона могут привести к эскалации напряженности в регионе.

Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Именно силы генерала помогают шиитским формированиям в борьбе против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Федеральное агентство новостей собрало наиболее интересные мнения авторов ведущих Telegram-каналов в русском политическом сегменте о произошедшем теракте.

Популярный телеведущий Владимир Соловьев написал, что «убийство генерала Сулеймани лишь подтвердило давно уже всем очевидную истину, что международное право прекратило свое существование».

«Американцы руководствуются ТОЛЬКО СВОИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ, ведь у них в конституции нет статьи 15.4. о приоритете международного права, а у нас есть», — пишет журналист.

Военкор Евгений Поддубный поделился воспоминаниями о встречах с иранским офицером. Журналист назвал главу спецподразделения КСИР отцом побед над боевиками ИГ* в Сирии. Он назвал его убийство нападением США на Иран.

«В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война», — пишет журналист.

Другой известный военный журналист Александр Коц также удивился «гибкости» политики Соединенных Штатов. Он вспомнил, что работал с шиитским ополчением, пока шла операция по штурму Мосула. Тогда вооруженная обученная сила была выгодна Вашингтону, отметил военкор.

«И их (США — прим. ред.) нисколько не смущало, что Мосул освобождают в том числе и те, кого США считают террористами», — отметил Коц.

Автор канала «Мышь в овощном» отреагировал на авиаудар США в ироничной манере. Он написал, что сейчас кто-нибудь обязательно расскажет, каким на самом деле был убитый иранский генерал, и почему его убийство — это «поступок, достойный Премии Мира».

Авторы «Пула №3» также уверены, что международного права в современном мире уже нет, а на место Сулеймани можно подставить практически любую фамилию и результат от этого не сильно изменится.

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также назвал убийство иранского генерала большой ошибкой, так как американцы «сами провоцируют резкое обострение отношений не только с Ираном, но и всем шиитским миром».

Писатель и публицист Армен Гаспарян отметил, что США, атакуя колонну, в которой находился Сулеймани, предполагали, что сразу после его убийства мировые цены на нефть пойдут в рост.

«Дональд Фредович решительно настроен сработать 180 долларов за баррель», — написал политолог.

ФАН напоминает, что КСИР — официальная часть вооруженных сил Ирана, которая защищает свой народ. И в противостоянии с ИГ* КСИР сделала явно не меньше, а скорее, намного больше, чем США.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ