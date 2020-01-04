Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

В Сети продолжается травля оператора Yota, который, как уверяет оппозиция, «участвовал в похищении» Руслана Шаведдинова, сотрудника признанного иноагентом ФБК. Напомним, уклониста Шаведдинова забрали в армию 24 декабря, местом службы москвича стала воинская часть на Новой Земле. По версии либералов, оператор Yota отключил сим-карту Шаведдинова, чтобы он не смог связаться с юристами из ФБК и снова избежать службы.

За уклониста вступились тролли

Отправка Шаведдинова в армию прошла в полном соответствии с законом — сотрудник ФБК неоднократно пытался оспорить вердикт о пригодности к военной службе, но в итоге Мосгорсуд признал решение медкомиссии правомерным. Тем не менее, оппозиция продолжает раскачивать версию о «нелегитимных действиях» силовиков и даже «нападении» на призывника. Параллельно традиционной критике властей, в Сети развернулась травля «Йоты» — из-за «пособничества в похищении» и «сговоре с силовиками». Очевидно, что либералы используют очередной повод для нагнетания обстановки в стране и продвижения тезиса о жизни в «полицейском государстве».

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Телеграм-канал «ЖЮ» отказался от рекламы «Йоты» из-за ситуации с Шаведдиновым. Соболь назвала это «солидарностью», но больше похоже на сделку ФБК с руководством канала, который в обмен получает рекламу навальнистов.

Ряд пользователей также выразил негатив в адрес «Йоты». Зная, что Навальный активно использует соцсети, в особенности Twitter, для травли неугодных, можно предположить, что отзывы проплачены. Это объясняет еще одно «загадочное» обстоятельство: несмотря на канун Нового года и предпраздничные хлопоты, хэштег #yota каким-то чудом попал в топы русскоязычного Twitter. При этом пользователи соцсети массово, как один, повторили тезисы Навального.

Негативные отзывы в адрес «Йоты» есть и на других площадках. Пользователи единодушно ставят оператору самые низкие оценки и эмоционально призывают отказаться от его услуг. Некоторые даже не скрывают, что «мстят» за Шаведдинова.

ФБК закон не писан

От атак ботов Навального страдали и другие компании, например, ресторан «Армения» или лапшичная «Тянем-потянем», подавшие иски о возмещении ущерба из-за несанкционированных митингов навальнистов. Преследовали тролли и «Рокетбанк», частично приостановивший обслуживание карты соратника Навального Леонида Волкова из-за нежелания объяснить происхождение денежных средств. Банк действовал в рамках Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», однако в ФБК в очередной раз продемонстрировали уверенность, что российские законы написаны не для них.

Нападкам ботов подвергались не только компании, но и не угодившие Навальному личности, к примеру, экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов рассказал об угрозах в адрес дочери, а неоднократно критиковавший блогера политолог Армен Гаспарян отмечал, что тролли Навального превратили Facebook в «компост».

Поразительно, но ФБК продолжает использовать ботов для мести неугодным, хотя, по словам работников фонда, организация испытывает серьезные материальные затруднения в связи с многомиллионными штрафами. Для поддержания легенды Навальный и Соболь встретили Новый год в Москве, гуляя по городу, читая книги и публикуя фото бюджетных праздничных застолий с салатами в разномастных мисках. Тем не менее, деньги на ботов у Навального нашлись, а значит, финансовая сторона его жизни не так печальна.

Впрочем, из-за отказа руководства ФБК обнародовать счета для пожертвований, узнать, сколько денег выручили навальнисты на сборе денег для оплаты штрафов, не удастся. Тайные перечисления делают и без того непрозрачную систему отчетности ФБК абсолютно бесконтрольной. По информации сотрудника фонда Владимира Милова, за несколько дней благодаря пожертвованиям было собрано около миллиона рублей, о реальных суммах остается лишь догадываться. Похоже, несмотря на временное затишье, вскоре блогер снова удивит россиян фотографиями из роскошных путешествий.