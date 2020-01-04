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 Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов
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16:18   4 Января 2020
Россия

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

В Сети продолжается травля оператора Yota, который, как уверяет оппозиция, «участвовал в похищении» Руслана Шаведдинова, сотрудника признанного иноагентом ФБК. Напомним, уклониста Шаведдинова забрали в армию 24 декабря, местом службы москвича стала воинская часть на Новой Земле. По версии либералов, оператор Yota отключил сим-карту Шаведдинова, чтобы он не смог связаться с юристами из ФБК и снова избежать службы.

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

За уклониста вступились тролли

Отправка Шаведдинова в армию прошла в полном соответствии с законом — сотрудник ФБК неоднократно пытался оспорить вердикт о пригодности к военной службе, но в итоге Мосгорсуд признал решение медкомиссии правомерным. Тем не менее, оппозиция продолжает раскачивать версию о «нелегитимных действиях» силовиков и даже «нападении» на призывника. Параллельно традиционной критике властей, в Сети развернулась травля «Йоты» — из-за «пособничества в похищении» и «сговоре с силовиками». Очевидно, что либералы используют очередной повод для нагнетания обстановки в стране и продвижения тезиса о жизни в «полицейском государстве».

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Телеграм-канал «ЖЮ» отказался от рекламы «Йоты» из-за ситуации с Шаведдиновым. Соболь назвала это «солидарностью», но больше похоже на сделку ФБК с руководством канала, который в обмен получает рекламу навальнистов.

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

Ряд пользователей также выразил негатив в адрес «Йоты». Зная, что Навальный активно использует соцсети, в особенности Twitter, для травли неугодных, можно предположить, что отзывы проплачены. Это объясняет еще одно «загадочное» обстоятельство: несмотря на канун Нового года и предпраздничные хлопоты, хэштег #yota каким-то чудом попал в топы русскоязычного Twitter. При этом пользователи соцсети массово, как один, повторили тезисы Навального.

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

Негативные отзывы в адрес «Йоты» есть и на других площадках. Пользователи единодушно ставят оператору самые низкие оценки и эмоционально призывают отказаться от его услуг. Некоторые даже не скрывают, что «мстят» за Шаведдинова.

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

ФБК закон не писан

От атак ботов Навального страдали и другие компании, например, ресторан «Армения» или лапшичная «Тянем-потянем», подавшие иски о возмещении ущерба из-за несанкционированных митингов навальнистов. Преследовали тролли и «Рокетбанк», частично приостановивший обслуживание карты соратника Навального Леонида Волкова из-за нежелания объяснить происхождение денежных средств. Банк действовал в рамках Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», однако в ФБК в очередной раз продемонстрировали уверенность, что российские законы написаны не для них. 

Нападкам ботов подвергались не только компании, но и не угодившие Навальному личности, к примеру, экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов рассказал об угрозах в адрес дочери, а неоднократно критиковавший блогера политолог Армен Гаспарян отмечал, что тролли Навального превратили Facebook в «компост».

Поразительно, но ФБК продолжает использовать ботов для мести неугодным, хотя, по словам работников фонда, организация испытывает серьезные материальные затруднения в связи с многомиллионными штрафами. Для поддержания легенды Навальный и Соболь встретили Новый год в Москве, гуляя по городу, читая книги и публикуя фото бюджетных праздничных застолий с салатами в разномастных мисках. Тем не менее, деньги на ботов у Навального нашлись, а значит, финансовая сторона его жизни не так печальна.

Несмотря на миллионные штрафы ФБК, Навальный тратит деньги на травящих «Йоту» ботов

Впрочем, из-за отказа руководства ФБК обнародовать счета для пожертвований, узнать, сколько денег выручили навальнисты на сборе денег для оплаты штрафов, не удастся. Тайные перечисления делают и без того непрозрачную систему отчетности ФБК абсолютно бесконтрольной. По информации сотрудника фонда Владимира Милова, за несколько дней благодаря пожертвованиям было собрано около миллиона рублей, о реальных суммах остается лишь догадываться. Похоже, несмотря на временное затишье, вскоре блогер снова удивит россиян фотографиями из роскошных путешествий.

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Автор: Петр Александров
#навальный #фбк #yota #соболь #шаведдинов

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