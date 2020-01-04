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Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

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Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

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16:28   4 Января 2020
Россия

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Владимир Милов в пятницу, 3 января, заявил, что выплатил компенсацию в пользу ГБУ «Автодороги» в размере 1,8 миллиона рублей. Когда один из подписчиков оппозиционера задал вопрос про теневые счета, Милов нахамил ему и ушел от прямого ответа, сообщают «Народные Новости».

По решению Коптевского суда Москвы Владимир Милов и другие организаторы массовых беспорядков в столице летом 2019 года обязаны выплатить 3,4 миллиона рублей. В результате митингов толпою были серьезно повреждены скамейки, кусты и придорожные газоны. Илье Яшину, Владимиру Милову, Любови Соболь, Алексею Навальному и прочим либералам, которые признаны судом организаторами летних беспорядков, осталось выплатить еще 1,7 миллионов рублей.

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Милов призывает не задавать лишних вопросов, а просто продолжать платить. Возникает закономерный вопрос, откуда сотрудники ФБК и их подельники берут такие средства? По заявлению Милова, либералы выплачивают долги благодаря «пожертвованиям», однако оппозиционер забыл упомянуть, что деньги они собирают не на официальные счета, а на теневые.

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Подписчики блогеров попросту отдают свои деньги не ФБК, а неизвестным лицам. В отчетах фонда, которые и так не блещут информативностью, такие переводы не будут отображаться. Алексей Навальный со своими подчиненными не несут ответственности за собранные деньги.

По заявлению Милова, из трех выплаченных миллионов «пожертвований» всего один миллион, остальные средства якобы получены от анонимных «кредиторов». Поскольку все деньги поступают на сторонние счета, проверить это не представляется возможным. Когда подписчики Милова начали подмечать что-то неладное, блогер попытался заткнуть им рот с помощью оскорблений.

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Подчиненные Навального заявляют, что в последующем все средства будут «отсужены» обратно у государства. Речь идет о разбирательствах в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где Навальный и Волков зарабатывают миллионы на своих аферах. Там Навальный якобы представляет интересы «простых россиян», то есть тех, кого он сам же и подставляет, зазывая на незаконные митинги.

Милов просит не задавать вопросов про теневые счета ФБК, а просто продолжать платить

Оппозиционеры с помощью ЕСПЧ могут отсудить часть выплаченных денег. То, что эти средства будут по сути из карманов российских налогоплательщиков их не волнует. По заявлениям Милова, в случае успеха все деньги поступят на счета ФБК. Таким образом, средства в любом случае окажутся в кармане «навальнистов», только уже в виде зарплаты.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #оппозиция #навальный #штрафы #либералы #средства #милов

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