Либералы попытались оправдать убийство Сулеймани американцами, но получили жесткий ответ от россиян

В четверг, 2 января, по приказу президента США Дональда Трампа в Ираке был убит командующий иранского спецподразделения «эль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Никаких правовых оснований для таких действий у американской стороны не имелось, не было даже разрешения иракских властей на проведение спецоперации.

Столь резонансное событие вынудило отреагировать все мировое сообщество, ведь речь идет не только об аннулировании всего международного права, но и новой войне на Ближнем Востоке, которая может перекинутся и на другие регионы. Многие политики и эксперты назвали решение Трампа опрометчивым, безответственным и безрассудным. Даже в самой Америке считают такую демонстрацию силы чрезвычайно опасной. Так, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что своими действиями Трамп засунул шашку динамита в бочку с порохом.

Однако представители российской несистемной оппозиции по какой-то причине не готовы реально оценить опасность сложившейся в мире ситуации. Для них убийство высокопоставленного представителя Ирана и уничтожение международного права оказались лишь новым поводом для ерничества, глупых шуток и нападок на Россию.

Гозман, а тебе кто дал право сортировать людей на «людей» и «не людей»?

Так, глава фонда «Перспектива» и бывший лидер «Союза правых сил» Леонид Гозман признает, что убийство Сулеймани может привести к кровопролитной войне. Но в то же время он призывает благодарить Америку за произошедшее. То есть мир должен сказать спасибо и бить земные поклоны перед Трампом за то, что могут погибнуть сотни тысяч человек.

При этом Гозман утверждает, что сам генерал якобы причастен к организации убийств и стремился к уничтожению государств. Доля правды в словах либерала есть, действительно, именно Сулеймани и его подразделение «Ксир» одними из первых вступили в войну против террористической группировки ИГ (запрещена в России), пока американские военные прятались на своих базах в Ираке, молча наблюдая за становлением «халифата». И да, Касем Сулеймани действительно причастен к уничтожению государства, «Исламского государства» (запрещено в РФ). Подписчики Гозмана весьма жестко отреагировали на абсурдное заявление политика.

Фейгин, это вы про Югославию?

Бывший адвокат Марк Фейгин, известный своими не самыми удачными попытками защищать несистемных оппозиционеров в судах, тоже высказался на тему убийства Сулеймани. Он как раз попытался, что называется, «перевести стрелки» на Россию. По его словам, Москве не стоит возмущаться действиями Вашингтона, так как она сама якобы нарушает международные законы. Однако конкретные примеры Фейгин привести постеснялся.

Однако своим высказыванием экс-адвокат признает, что приказ Трампа об убийстве иранского генерала был противозаконным, хотя осуждать США за это Фейгин почему-то не стал. Пользователи соцсетей и его выпад не оставили без внимания.

Навальный, какое же ты животное

Светоч либеральной блогосферы Алексей Навальный, как водится, не стал сам высказываться о столь острой теме, которую вывернуть в «нужное» русло просто невозможно. Вместо этого он ретвитнул глупую, мягко говоря, шутку блогера Кирилла Родного, который додумался поставить в один ряд убийство Сулеймани и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

О том, насколько такое неуместно можно не говорить. И Родной, и поддержавший его Навальный наглядно продемонстрировали полное неуважение к советским солдатам, спасшим мир от нацизма, и их родным. На это указали многие подписчики блогеров.

Ходорковский, вы одобряете убийства?

Не удержался от комментариев и беглый олигарх Михаил Ходорковский, который является спонсором многих отметившихся своим «мнением» об убийстве Сулеймани оппозиционеров. Как и Фейгин он также попытался приплести Россию к гибели Сулеймани, но и в этом случае получилось не ясно, что же хотел сказать олигарх.

Вероятно, перед ним стояла задача не сказать что-то умное, а просто отработать старую схему: вижу резонансную тему — сразу же пишу о России. Именно по ней работают либеральные интернет-тролли в Рунете. Однако Ходорковский явно пожалел, что заговорил об авантюризме. Читатели ему сразу же припомнили и махинации с налогами, воровство нефти, незаконную приватизацию предприятий и заказное убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Как видно, российской несистемной оппозиции становится все труднее отрабатывать западные методички и оправдывать действия иностранных покровителей. Во-первых, на это повлияли рост информационной грамотности среди россиян, которые уже не верят всему, что штампуют «независимые блогеры» в соцсетях. А во-вторых, западные политики сами уже даже не пытаются придавать своим действиям вид легитимности. Даже самый виртуозный мастер слова не сумеет преподнести как благо ярко выраженный акт международного терроризма, коим является убийство генерала Касема Сулеймани по приказу США Дональда Трампа.