Вишневский присоединился к «празднику» Израиля в связи с убийством Сулеймани

Вечером 2 января США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. Глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский осудил МИД РФ за то, что они скорбят о гибели Сулеймани, сообщает Федеральное агентство новостей.

После убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани, в МИД РФ заявили, что подобный шаг со стороны Вашингтона грозит тяжелыми последствиями для стабильности и мира в регионе. Этот акт терроризма положительно оценили в Тегеране, а также одобрили первые лица Израиля. Не остались в стороне и представители российской либеральной оппозиции.

Глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале пишет, что МИД РФ зря скорбят по убитому иранскому генералу, поскольку он сотрудничал с палестинским движения ХАМАС и ливанской «Хезболлой».

«Вы продолжаете верить, что Кремль борется с международным терроризмом?», — спрашивает Вишневский в своем Telegram-канале «ВишНевскоеВремя».

Напомним, что в России указанные организации не считаются террористическими. Таковыми их называют в США и ряде государств ЕС с подачи Израиля. Создание и ливанской «Хезболлы», и палестинского движения ХАМАС произошло в ответ на вторжения израильской армии в Ливан в 1982 году и в Палестину соответственно.

Борис Вишневский наверняка знает об этом и возможно имеет свое мнение о деятельности Сулеймани, но он ни словом не обмолвился о действиях Вашингтона, его оценки их действиям попросту нет. Можно не скорбеть о гибели людей после удара ВВС США в Багдаде, но невозможно игнорировать тот факт, что 2 января Соединенные Штаты ударами своих беспилотников просто уничтожили само понятие международного права.

Принятая в декабре 1948 года Декларация о правах человека гласит, что у каждого человека есть право на жизнь, и ни один человек не является виновным, пока его вина не доказана в суде. Сулеймани никто не приговаривал к смертной казни, в отношении него международный суд не выдвигал никаких обвинений. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп просто решил, что его не устраивают действия этого иранского генерала.

Рассуждая о позиции Бориса Вишневского, необходимо помнить, что семья политика уже давно живет в Израиле, куда уехала еще в 90-е. Сам либерал регулярно посещает Иерусалим, называет себя «чистокровным евреем» и считает, что представители других наций завидуют ему. В интервью изданию «Еврейская панорама» Вишневский заявил, что антисемитизм основан на том, что еврее умнее и хитрее, и умеют лучше устраиваться в жизни.

«Антисемитизм всегда был основан на зависти, на том, что евреи умнее, хитрее, они умеют лучше устраиваться в жизни, их слишком много, то есть антисемитизм был основан на комплексе неполноценности. Ксенофобия в основном основана на комплексе превосходства, хотя за жителями Средней Азии стоит более древняя культура, чем за большей частью жителей России», — заявил Вишневский.

После этих слов становится понятна позиция либерала по убийству Сулеймани. Вишневский поддерживает позицию Израиля, где подобное бесчеловечное убийство восприняли как праздник.

Развязыванию войны на Ближнем Востоке рад не только Вишневский, но и ряд изданий, которые представляют оппозиционные «независимые» СМИ, получающие финансирование из американских фондов.

К примеру, радио «Свобода» со ссылкой на собственный филиал в Иране заявляет, что в стране все «очень рады» помощи Вашингтона.

«Новая Газета» пошла еще дальше – по их заявлению, убийство Сулеймани заказали США представители высшего руководство Ирана, поскольку они нацелены на сотрудничество с Соединенными Штатами.

Из всего этого выстраивается вполне четкий и продуманный посыл, который транслируют сомнительные СМИ из американских методичек – радуйтесь и не думайте ни о чем, очередные преступления и убийства – это просто очередной шаг к светлой и «чистой» демократии.