Война с Ираном не будет для Трампа «маленькой и победоносной», уверен Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани приведет к конфликту мирового масштаба. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Начало 2020 грозит обернуться новым пожаром на Ближнем Востоке, способным выйти далеко за пределы региона. <…> Все третьи сутки нового года лидеры и главы внешнеполитических ведомств ведущих мировых держав вели напряженные телефонные переговоры, главным вопросом которых было как не допустить дальнейшей эскалации», — пишет Слуцкий.

Однако, по всей видимости, задача не имеет пока тривиального решения, подчеркивает депутат. Основной «актор» — он же Вашингтон — продолжает гнуть линию конфронтации. США выдвигают свои условия Тегерану: либо война, либо отказ от ядерной программы. Такие перспективы на брифинге в Белом доме высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он надеется, как отмечет Слуцкий, на выбор правильного решения иранского руководства.

«Но, как показывает история, путем давления на Иран невозможно достичь хоть какой-либо цели. Тегеран уже направил письмо в ООН с заявлением всех прав на самооборону. И международное право здесь точно не на стороне США. В воздухе действительно запахло войной, и она вряд ли будет "маленькой и победоносной" для президента Трампа», — считает Слуцкий, добавляя, что это лишь один аспект.

Второй аспект — это место действия.

Генерала Сулеймани убили в аэропорту Багдада. При этом, господин Трамп не только не согласовал операцию с Конгрессом США, но и, как говорит Слуцкий, запамятовал сообщить о ее проведении властям Ирака, грубо нарушив все правила пребывания американских ВС на территории этой страны.

«То есть, по сути, суверенное государство вновь подверглось военной агрессии без каких-либо предварительных запросов или санкций ООН. И после этого тот же О'Брайен говорит о том, что Вашингтон будет очень разочарован (тут особое внимание) "если бы было какого-то рода враждебное решение иракского парламента — Совета представителей — относительно сохраняющейся способности (США) оказывать содействие народу Ирака"», — пишет парламентарий.

Помощник президента США добавил, что страна вложила невероятный объем крови и финансовых средств в оказание помощи иракскому народу при построении демократии после правления Саддама Хусейна. Американские граждане были «чрезвычайно щедры по отношению к народу Ирака, когда дело касалось их жизней и их финансовых средств».

«Иначе как наглостью и неимоверным цинизмом подобные заявления назвать трудно. США своим вмешательством разрушили государственность Ирака, фактически способствовали созданию ИГ*, внедрили западные компании в нефтекомплекс страны, теперь же попрекают иракцев своей "неслыханной щедростью", презрев все нормы международного права», — думает Слуцкий.

Действия США, будь они продиктованы извечным стремлением к гегемонии или внутриполитической ситуацией отдельно взятого президента, продолжают наносить вред мировой стабильности и безопасности, добавил парламентарий.

«Ирану по возможности не стоит поддаваться на варварские провокации и в своих ответных шагах оставаться в рамках правого поля. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совет безопасности ООН осудить убийство генерала Сулеймани. Думаю, что так или иначе его последствия для обстановки в регионе должны в любом случае стать предметом рассмотрения ООН. Невзирая на право вето США в Совете Безопасности», — резюмировал Слуцкий.

Напомним, что под прямым руководством Касима Сулеймани еще до того, как Штаты создали так называемую «международную коалицию», в Сирии и Ираке было организовано вооруженное сопротивление террористическим группировками ИГ* и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ).

Агентство Bloomberg рассказало о подготовке убийства Сулеймани. Смерть генерала стала якобы местью за нападение на базу США в Ираке, в результате которой погиб один американский контрактник. После инцидента глава США отдал приказ начать подготовку ракетного удара. Посвящать в операцию других сотрудников Белого дома администрация не стала.

План операции проработали помощник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Обсуждали авиадудар по закрытым каналам аудиосвязи. Трамп принял решение нанести удар после донесения разведки о том, что Сулеймани находится в аэропорту Багдада: разработчики операции точно знали время прилета генерала и его маршрут.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Российское Министерство обороны также отреагировало на убийство американцами Сулеймани. В ведомстве заявили, что генерал был грамотным военным руководителем и обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием на Ближнем Востоке. Кроме того, в военном ведомстве РФ отметили неоспоримый вклад иранского генерала в борьбу с ИГ*.

* -