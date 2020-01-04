Макаренко призвал не верить в щедрость фанатов ФБК, напомнив о зарубежных спонсорах

Организаторы незаконных митингов в Москве собрали почти два миллиона рублей на возмещение ущерба, который протестующие нанесли столице минувшим летом. Об этом в соцсетях написал сотрудник ФБК (признан иноагентом) Владимир Милов.

Общественный активист Эрнест Макаренко в беседе с Nation News поставил под сомнение щедрость фанатов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и предположил, что «поборы» нужны либералам, чтобы показать мнимую востребованность и популярность.

Ранее 30 декабря Владимир Милов разместил в Facebook обращение к подписчикам, где попросил о материальной помощи для погашения долгов, в которых погрязли соратники Алексея Навального после нарушений на незаконных митингах. Через пять дней, 5 января, сотрудник ФБК сообщил, что фонду удалось выплатить почти два миллиона рублей — и большая часть этих средств была собрана усилиями подписчиков.

Собеседник Nation News уверен, что рядовые россияне вряд ли бы надонатили столько денег за праздники. Макаренко напомнил, что ФБК не зря был признан иноагентом. У «фонда» есть щедрые западные патроны, которые перечисляют серьезные суммы.

Однако показывать спонсоров навальнисты не хотят — для этого прикрываются подобного рода попрошайничеством в соцсетях.

«Не думаю, что находится столько простачков, которые ведутся на их призывы и собирают такие суммы. Если кто-то и дает им деньги — лучше бы они направили их на благотворительность. Было бы больше пользы», — рекомендует собеседник издания.

Коллеги Навального по ФБК пытаются создавать иллюзию поддержки обществом, уверен Макаренко. Они убеждают других примкнуть к «оппозиционной тусовке». Таким способом оппозиция пытается прикрыть свои источники финансирования.

Ранее приставы сообщили, что готовят сделать «невыездной» юриста ФБК Любовь Соболь — она должна более 1,2 миллионов рублей. При этом сам Навальный чудом избежал личной ответственности и необходимости заплатить: сайт ФССП не показывает его долги по недавним исполнительным производствам, отмечает издание.

Организаторами незаконных акций выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, уличенные в фальсификации подписей. В частности, Соболь поймали на использовании подписей «мертвых душ», а также создании целого «цеха» по подделке подписей в одной из столичных квартир.