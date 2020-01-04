РФ должна создать соцсеть, куда люди уйдут с «зарвавшегося» Facebook, считает политолог

Во всем мире социальная сеть Facebook известна утечками личных данных пользователей и своей ненадежностью. Руководство социальной сети не просто наплевательски относится к пользователям, но и в открытую пытается на них заработать, заявил председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков в своем интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению политолога, руководство Facebook продает персональные данные пользователей социальной сети и получает за это деньги. Таким образом они выступают в роли монополистов. Подобный «частный» монополизм очень опасен, и его необходимо ограничивать либо искусственным созданием конкурентоспособного продукта, либо государственным контролем.

Необходимо, чтобы была создана еще как минимум одна социальная сеть, считает Марков.

«Российское правительство должно выступить инициатором, чтобы на основе сети «ВКонтакте» и других локальных соцсетей по всему миру создать еще один условный Facebook, в который люди могли бы уйти. Потому что в настоящее время у людей попросту нет альтернативы, и они вынуждены общаться через детище Цукерберга, чем тот активно пользуется. И дело здесь даже не в порядочности или непорядочности — так оно получается само», — отметил политолог.

Марков отметил, что внутри социальной сети в данный момент прослеживается четкая антироссийская политическая цензура. Необходимо государственное урегулирование «зарвавшейся» соцсети.

«Наше государство могло бы затребовать у Facebook список лиц, которые занимаются политическим цензурированием его российского сегмента, а также обнародованием принципов, по которым оно осуществляется. После чего, разумеется, следовало бы как поменять сами эти критерии, так и ввести в состав цензоров представителей РФ», — предложил Марков.

По словам политолога, в настоящий момент регулированием российского Facebook занимаются граждане Канады и Украины. Они могут говорить на русском языке, но представляют интересы совсем других стран. Марков отметил, что модерация российского сегмента соцсетей может осуществляться только представителями тех стран, где русский язык считается государственным.

Закон о надежном Рунете позволит усилить позицию государства в этом вопросе, но это не сможет препятствовать внутренней цензуре Facebook, считает Марков.