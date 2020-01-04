Политолог призвал силовиков жестко пресекать провокации, чтобы избежать «Гонконга» в РФ
Политолог Андрей Тихонов в беседе с IReactor выразил мнение, что силовики в России должны эффективно и жестко пресекать провокации со стороны организаторов массовых беспорядков, во избежание повторения ситуации в Гонконге.
В 2019 году аналитики зафиксировали рост туризма в Таиланде на 4%. Специалисты связывают это с митингами в Гонконге, из-за которых туристам пришлось искать в азиатском регионе альтернативу. Жители Китая также обеспокоены протестами, которые длятся уже более полугода.
Акции начались минувшим летом после того, как правительство Гонконга заявило о планах разрешить экстрадицию в Китай. Власти отозвали законопроект, но сторонники оппозиции не успокоились и продолжили митинговать. Акции перешли в беспорядки, которые закончились погромами и насилием. Аналогичные события наблюдались в ушедшем году в Венесуэле, Франции и Соединенных Штатах.
Полицейские этих стран достаточно жестко разгоняли протестующих дубинками и водометами, отмечает IReactor.
По Москве этим летом также прокатилась серия незаконных митингов и провокаций. Их организаторами выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, уличенные в фальсификации подписей. Их сторонники вышли на улицы, пытались устраивать стычки с полицейскими, из-за чего попали на скамью подсудимых. Организаторы беспорядков отделались штрафами, напоминает издание.
Политолог Андрей Тихонов считает, что российские законы сейчас достаточно лояльны к организаторам беспорядков. По его мнению, дело не в жесткости, а в профилактической работе как со стороны силовых структур, так и со стороны власти. Собеседник издания считает, что полиция должна жестко пресекать возможные провокации.
Предохранителям следует пресекать провокации, чтобы не допустить повторения «гонконгского» сценария, подчеркнул Тихонов.
«Кроме того, власть должна вести конструктивный диалог и не допускать возникновения таких вот горячих точек, которые могут использовать радикальные оппозиционеры в своих интересах», — резюмировал Андрей Тихонов.