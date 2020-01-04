Политолог призвал силовиков жестко пресекать провокации, чтобы избежать «Гонконга» в РФ

Политолог Андрей Тихонов в беседе с IReactor выразил мнение, что силовики в России должны эффективно и жестко пресекать провокации со стороны организаторов массовых беспорядков, во избежание повторения ситуации в Гонконге.

В 2019 году аналитики зафиксировали рост туризма в Таиланде на 4%. Специалисты связывают это с митингами в Гонконге, из-за которых туристам пришлось искать в азиатском регионе альтернативу. Жители Китая также обеспокоены протестами, которые длятся уже более полугода.

Акции начались минувшим летом после того, как правительство Гонконга заявило о планах разрешить экстрадицию в Китай. Власти отозвали законопроект, но сторонники оппозиции не успокоились и продолжили митинговать. Акции перешли в беспорядки, которые закончились погромами и насилием. Аналогичные события наблюдались в ушедшем году в Венесуэле, Франции и Соединенных Штатах.

Полицейские этих стран достаточно жестко разгоняли протестующих дубинками и водометами, отмечает IReactor.

По Москве этим летом также прокатилась серия незаконных митингов и провокаций. Их организаторами выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, уличенные в фальсификации подписей. Их сторонники вышли на улицы, пытались устраивать стычки с полицейскими, из-за чего попали на скамью подсудимых. Организаторы беспорядков отделались штрафами, напоминает издание.

Политолог Андрей Тихонов считает, что российские законы сейчас достаточно лояльны к организаторам беспорядков. По его мнению, дело не в жесткости, а в профилактической работе как со стороны силовых структур, так и со стороны власти. Собеседник издания считает, что полиция должна жестко пресекать возможные провокации.

Предохранителям следует пресекать провокации, чтобы не допустить повторения «гонконгского» сценария, подчеркнул Тихонов.